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Під Радою протестують підприємці – поліція посилила охорону

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:25

Біля будівлі Верховної Ради проводять акцію підприємці, які виступають за відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: У центральній частині Києва, зокрема біля Верховної Ради, анонсоване проведення масових акцій.

За правопорядком в урядовому кварталі стежать працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії, поліції діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів МВС.

Мітингарі принесли із собою символіку із закликами "зберегти ФОПів".

 

Повідомляється, що поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити правопорушень.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства і не порушувати карантинних обмежень.

 

Крім того, через акції, можуть обмежити дорожній рух окремими центральними вулицями столиці, зокрема на вулиці Грушевського.

 
 

Нагадаємо:

  • 1 січня 2021 року має розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Так, РРО чи ПРОО будуть обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер. Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.
  • Так, 1 квітня 2021 року почнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.
  • 4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів. Доопрацьований законопроєкт Гетманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.
  • Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Українська правда
Теми: Верховна Радамітингифоп


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