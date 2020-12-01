Під Радою протестують підприємці – поліція посилила охорону

Біля будівлі Верховної Ради проводять акцію підприємці, які виступають за відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: У центральній частині Києва, зокрема біля Верховної Ради, анонсоване проведення масових акцій.

За правопорядком в урядовому кварталі стежать працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії, поліції діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів МВС.

Мітингарі принесли із собою символіку із закликами "зберегти ФОПів".

Повідомляється, що поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити правопорушень.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства і не порушувати карантинних обмежень.

Крім того, через акції, можуть обмежити дорожній рух окремими центральними вулицями столиці, зокрема на вулиці Грушевського.

Нагадаємо: