Листопад у Києві виявився теплішим за норму

За даними спостережень метеорологів, листопад 2019 року у Києві виявився на 1,7°С вищим за кліматичну норму.

Погодні підсумки спокійного листопада у столиці

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеорологів, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що на 1,7°С вище за кліматичну норму.

Відзначається, що перша декада листопада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади перевищив середні багаторічні показники на 2,4°С.

Найхолодніше було 30 листопада, тоді мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 3,8°С, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7 градусів.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів - це 59% кліматичної норми.