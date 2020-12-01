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В масках і без: Київрада провела перше засідання, Кличко склав присягу мера

Вівторок, 1 грудня 2020, 15:02

Мер Києва Віталій Кличко склав присягу міського голови за підсумками місцевих виборів 25 жовтня, а також запропонував у новообраній столичній міськраді створити "велику коаліцію" всіх політичних сил.

Джерело: офіційний портал столичної влади, трансляція засідання Київради

Деталі: На першому засіданні новообраної міськради присягу також склали і депутати (на засіданні зареєструвалися 107 депутатів зі 120 обраних).

 

Як свідчить відеотрансляція, далеко не всі столичні депутати дотрималися законодавства і були в масках. Сам Кличко на початку засідання був у засобі індивідуального захисту, але виступаючи зняв його. Без маски була і голова ТВК Валентина Королькова, яка вручала посвідчення.

Кличко наголосив, які рішення Київрада має схвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Серед них – бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

Більшість обранців Київради IX скликання – 74 депутати – стали депутатами вперше.

 
Без маски був і депутат-новачок футболіст Олександр Шовковський, який балотувався від "Удару"

Українська правда


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