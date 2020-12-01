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На секс-вечірці у Брюсселі затримали євродепутата, ймовірно, від партії Орбана – ЗМІ

Вівторок, 1 грудня 2020, 16:29

Поліція Брюсселя зупинила секс-вечірку в одному з барів бельгійської столиці, були затримані 25 людей, серед яких і євродепутат.

Про це повідомила низка бельгійських ЗМІ, зокрема видання La Dernière HeureHet Laatste NieuwsHet Nieuwsblad, передає "Європейська правда".

Прокуратура підтвердила, що секс-вечірка відбулася минулої п’ятниці в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя неподалік від штаб-квартири столичної поліції.

Всі 25 учасників, більшість з яких були чоловіками, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом.

Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

На вечірці також були присутні кілька дипломатів і член Європейського парламенту. Останній нібито намагався втекти через жолоб на даху, але поліція все ж змогла його заарештувати. Поліцейські також виявили на місці наркотики.

За даними окремих ЗМІ, затриманий є одним із засновників "Фідес", правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У медіа припускають, що може йтися про Йожефа Саєра, який несподівано подав у відставку у неділю.

Теми: Європа


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