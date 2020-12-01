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Протестувальники заблокували нардепів у Раді: на допомогу прийшла поліція

Вівторок, 1 грудня 2020, 15:37
Протестувальники заблокували нардепів у Раді: на допомогу прийшла поліція

Учасники акції протесту перекрили народним депутатам вихід з Верховної Ради. Поліція частково відтіснила людей і зробила коридор для проходу нардепів. Сталася штовханина.

Джерело: сайт поліції Києва

Деталі: За інформацією правоохоронців, мітингарі перекрили дорогу та заважають народним обранцям безперешкодно покинути територію законодавчого органу. На неодноразові попередження поліцейських припинити протиправні дії учасники акції не реагували.

Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина.

Разом з тим, повідомляють у поліції, інша група пікетувальників на вулиці Шовковичній біля комітетів Ради заблокувала рух автівок для в’їзду та виїзду. Наразі на місці події поліцейські проводять з учасниками акції превентивну роботу аби відновити правопорядок.

 

Як відомо, парламент пікетують підприємці, які вимагають не вводити в Україні обов'язкові касові апарати для ФОПів.

 

Передісторія: У вівторок Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування касових апаратів для фізосіб-підприємців. Але підприємцям-протестувальникам цього мало, вони вимагають повністю відмовитись від цих планів.

Українська правда

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Теми: Верховна Радабізнесакціїполіціямітинги
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