Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві

У Києві прогнозують зниження температури та посилення опадів. Техніка "Київавтодору" уже підготувалася ліквідовувати негоду.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Деталі: Повідомляється, що 1 грудня у Києві можливий мокрий сніг.

Синоптики прогнозують зниження температури в столиці від +1 до -2, а після 15:00 – посилення опадів.

У зв’язку із цим техніка "Київавтодору" заздалегідь виїхала у місто на вихідні позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати обробку і очищення доріг, тротуарів та мостів столиці.

Наразі на вихідних позиціях чергує 51 одиниця техніки. 12 одиниць проводять превентивну обробку вулично-дорожньої мережі. Зокрема, першочергово – підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости та шляхопроводи.

Загалом до зимового періоду столичні дорожники підготували 544 одиниць спецтехніки.