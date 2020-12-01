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У німецькому Трірі авто в’їхало у групу людей, щонайменш 2 загиблих

Вівторок, 1 грудня 2020, 16:28

У німецькому місті Трір, що у північно-західній землі Рейнланд-Пфальц, авто в’їхало у групу людей, щонайменш двоє з них загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила у Twitter місцева поліція.

Інцидент стався у пішохідній зоні міста. За останньою інформацією від поліції, внаслідок наїзду авто двоє людей померли, ще декілька - отримали поранення.

Поліція також повідомила, що водія авто вже затримали. 

Інші обставини нещасного випадку наразі не відомі. Місцевих мешканців просять уникати центру міста. 

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