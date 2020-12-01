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Гімн Угорщини в раді на Закарпатті: за співи взялася СБУ

Вівторок, 1 грудня 2020, 16:29
Гімн Угорщини в раді на Закарпатті: за співи взялася СБУ

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час прийняття присяги виконали національний гімн Угорщини.

Джерело: сайт СБУ, нардеп Віталій Безгін у Facebook

Деталі: За даними СБУ, 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської тергромади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

Спецслужба отримала матеріали щодо цієї події і наразі їх ретельно перевіряє. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування.

Як повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", це він і голова фракції Олександр Корнієнко направили відповідне звернення в СБУ.

Пряма мова: "Не можна не реагувати на ситуацію навколо гімну Угорщини. Від учора ситуація на контролі голови ОДА та мажоритарника з округу. Тримаємо комунікацію з усіма органами, зокрема зі Служблю безпеки України. Додатково спрямували разом з Олександр Корнієнко заяву про скоєння кримінального правопорушення до ГПУ та СБУ! Держава має жорстко і невідкладно реагувати на подібні випадки!"

Українська правда

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Теми: УгорщинаЗакарпаттяСБУскандал
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