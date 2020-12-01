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Гімн Угорщини в раді на Закарпатті: за співи взялася СБУ

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:29

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час прийняття присяги виконали національний гімн Угорщини.

Джерело: сайт СБУ, нардеп Віталій Безгін у Facebook

Деталі: За даними СБУ, 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської тергромади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

Спецслужба отримала матеріали щодо цієї події і наразі їх ретельно перевіряє. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування.

Як повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", це він і голова фракції Олександр Корнієнко направили відповідне звернення в СБУ.

Пряма мова: "Не можна не реагувати на ситуацію навколо гімну Угорщини. Від учора ситуація на контролі голови ОДА та мажоритарника з округу. Тримаємо комунікацію з усіма органами, зокрема зі Служблю безпеки України. Додатково спрямували разом з Олександр Корнієнко заяву про скоєння кримінального правопорушення до ГПУ та СБУ! Держава має жорстко і невідкладно реагувати на подібні випадки!"

Українська правда
Теми: УгорщинаЗакарпаттяСБУскандал


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