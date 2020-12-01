В ЄС можуть затвердити першу вакцину від COVID напередодні Нового року
Європейський регулятор може затвердити вакцину проти коронавірусу, розроблену виробниками Pfizer і BioNTech, протягом чотирьох тижнів.
Про це заявило у вівторок агентство ЄС з лікарських засобів (EMA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
EMA планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини для її затвердження.
Німецька фармацевтична компанія BioNTech і її партнер з США Pfizer заявили раніше у вівторок, що звернулися до європейського регулюючого органу з проханням про прискорене затвердження їх вакцини.
Компанії заявили, що клінічні випробування показали ефективність вакцини у 95%.
Офіційні особи попереджають, що хоча деякі люди можуть отримати вакцину в найближчі тижні, знадобиться багато місяців, щоб зробити щеплення мільярдам людей у всьому світі.
Нагадаємо, Єврокомісія вже домовилася про постачання 2 млрд доз потенційної вакцини різних виробників для блоку.