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В ЄС можуть затвердити першу вакцину від COVID напередодні Нового року

Вівторок, 1 грудня 2020, 18:53

Європейський регулятор може затвердити вакцину проти коронавірусу, розроблену виробниками Pfizer і BioNTech, протягом чотирьох тижнів. 

Про це заявило у вівторок агентство ЄС з лікарських засобів (EMA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

EMA планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини для її затвердження.

Агентство також заявило, що вже 12 січня може вирішити, чи схвалити вакцину іншого виробника, американської компанії Moderna.

Німецька фармацевтична компанія BioNTech і її партнер з США Pfizer заявили раніше у вівторок, що звернулися до європейського регулюючого органу з проханням про прискорене затвердження їх вакцини. 

Компанії заявили, що клінічні випробування показали ефективність вакцини у 95%.

Офіційні особи попереджають, що хоча деякі люди можуть отримати вакцину в найближчі тижні, знадобиться багато місяців, щоб зробити щеплення мільярдам людей у всьому світі.

Нагадаємо, Єврокомісія вже домовилася про постачання 2 млрд доз потенційної вакцини різних виробників для блоку. 

Теми: ЄСкоронавірусвакцинація


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