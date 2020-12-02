Нідерланди лише зараз запровадили масковий режим 

Мешканців Нідерландів зобов’язали носити захисні маски у громадських місцях.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Йдеться про магазини, музеї, театри, кафе, ресторани, автозаправки. Використовувати засоби захисту повинні всі особи від 13 років. Нове правило, яке вже давно діє в інших країнах, запроваджують на 3 місяці. Проте для людей, які через певні особливості своєї хвороби не можуть одягати маску, зробили виключення.

Таке правило стосується не лише відвідувачів громадських закладів, а й тих, хто надає послуги: перукарі, масажисти, інструктори з водіння.

"Щоб запобігти поширенню коронавірусу, носіння маски для обличчя в магазинах, музеях, перукарнях та в багатьох інших місцях обов'язкове з 1 грудня. Це стосується всіх віком від 13 років", – написав у Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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