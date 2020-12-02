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Не пропрацював і двох місяців: на хабарах спіймали інспектора Галицької митниці

Середа, 2 грудня 2020, 05:17

Інспектор Галицької митниці, який на посаді перебував 1,5 місяці, кожну зміну "заробляв" від 60 тисяч гривень, стверджують в Службі безпеки України.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання неправомірної вигоди від водіїв". 

Деталі: Вказується, що хабарі митник отримував під час оформлення авто. Він, за фіксовану суму, влаштовував безпечний пропуск через кордон транспортних засобів. 

Оперативники зафіксували, що протягом зміни чоловік отримував суму від 60 тисяч гривень. За час перебування на посаді він мав 15 чергувань, які задокументували співробітники СБУ. 

Наразі тривають слідчі дії та перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності. 

Українська правда
Теми: митницяСБУкорупція


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