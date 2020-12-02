Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не пропрацював і двох місяців: на хабарах спіймали інспектора Галицької митниці

Середа, 2 грудня 2020, 04:17
Не пропрацював і двох місяців: на хабарах спіймали інспектора Галицької митниці

Інспектор Галицької митниці, який на посаді перебував 1,5 місяці, кожну зміну "заробляв" від 60 тисяч гривень, стверджують в Службі безпеки України.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання неправомірної вигоди від водіїв". 

Деталі: Вказується, що хабарі митник отримував під час оформлення авто. Він, за фіксовану суму, влаштовував безпечний пропуск через кордон транспортних засобів. 

Оперативники зафіксували, що протягом зміни чоловік отримував суму від 60 тисяч гривень. За час перебування на посаді він мав 15 чергувань, які задокументували співробітники СБУ. 

Наразі тривають слідчі дії та перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: митницяСБУкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
митниця
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення – митниця
ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: