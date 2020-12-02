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Росія розміщує ракети на спірних з Японією територіях

Середа, 2 грудня 2020, 08:37
Росія розміщує ракети на спірних з Японією територіях

Російські військові розмістили ракети протиповітряної оборони на спірних з Японією Курильських островах.

Джерело: пресслужба Міноборони РФ, "Радіо Свобода"

Деталі: На Курильських островах розмістили зенітні ракетні комплекси С-300В4 додатково до розміщених там раніше ракетних комплексів малої дальності "Тор М2".

Телеканал російського міністерства оборони "Звезда" повідомив, що зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Ракети розмістили нібито, щоб захищати повітряні кордони Російської Федерації.

ЗРС С-300В4 - сучасна високомобільна система протиповітряної оборони. Вона призначена для прикриття важливих об'єктів від ударів балістичних і аеродинамічних засобів повітряного нападу.

 
 

Довідка: Курильські острови (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між Росією і Японією з кінця Другої світової війни, відколи Радянський Союз анексував ці території.

У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, але не уклали мирний договір. Японія не визнає приналежність цих островів Росії.

Теми: РосіяЯпоніяЗбройні сили
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