Українців попереджають про ожеледицю та мокрий сніг

У середу та четвер синоптики прогнозують у більшості регіонів України мокрий сніг та ожеледицю.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За прогнозами синоптиків, 2 грудня в Україні, крім західних та східних областей випаде невеликий сніг та мокрий сніг.

Крім того, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, також прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг.

На території України, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.