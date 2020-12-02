Українців попереджають про ожеледицю та мокрий сніг
Середа, 2 грудня 2020, 09:10
У середу та четвер синоптики прогнозують у більшості регіонів України мокрий сніг та ожеледицю.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За прогнозами синоптиків, 2 грудня в Україні, крім західних та східних областей випаде невеликий сніг та мокрий сніг.
Крім того, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, також прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг.
На території України, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.
Українська правда