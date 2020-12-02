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Українців попереджають про ожеледицю та мокрий сніг

Середа, 2 грудня 2020, 09:10
Українців попереджають про ожеледицю та мокрий сніг

У середу та четвер синоптики прогнозують у більшості регіонів України мокрий сніг та ожеледицю.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За прогнозами синоптиків, 2 грудня в Україні, крім західних та східних областей випаде невеликий сніг та мокрий сніг.

Крім того, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, також прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг.

На території України, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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