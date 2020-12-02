"Дія" вдосконалила додаток для самоізоляції "Вдома"

У додатку "Вдома", призначеному для самоізоляції хворих на COVID-19 осіб або тих, хто має підозру, зробили оновлення, зокрема збільшили термін верифікації особи та додали можливість вказати коло контактних осіб.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер на брифінгу 2 грудня

Деталі: Людина, що має перебувати на самоізоляції, встановлює додаток і фотографує себе з певною періодичністю, програма звіряє фотографію особи з "еталонною" і накладає геолокацію. В разі відсутності людини в заявленому місці, інформація надходить до поліції.

Серед нововведень Кучер назвав:

- Таймер на 24 години для досягнення місця самоізоляції.

- Є дія "Покинути місце самоізоляції": вийти з собакою, сходити в аптеку, поїхати на тестування.

- Збільшили термін верифікації з 15 до 20 хвилин: стільки часу є на те, щоб зробити фотографію; нагадування надходять кожні 4 хвилини, доки людина не сфотографується.

- Надходить офіційне сповіщення при отриманні негативних результатів ПЛР-тестів.

- З'явилася функція перевірки симптомів на прикладі запитання-відповіді.

- Є можливість поінформувати про контактних осіб.