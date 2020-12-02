Рейтинг довіри все ще очолює Зеленський, але на п’яти наступають несподівані суперники

Рейтинг довіри все ще очолює президент Володимир Зеленський, але наступні міський голова Києва Віталій Кличко та колишній глава уряду Володимир Гройсман.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від 28-30 листопада

Деталі: Рейтинг довіри до політиків все ще очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють.

Наступний у рейтингу довіри міський голова Києва Віталій Кличко, якому довіряють 33% респондентів. При цьому Кличку не довіряють 54% опитаних.

Відзначимо, що третій – колишній очільник уряду Володимир Гройсман. Йому довіряє 31% опитаних, не довіряє – 58%.

Рейтинг недовіри очолив колишній прем’єр Арсеній Яценюк, якому не довіряють 78% опитаних, а довіряють 15%.

Чинному прем’єру Денису Шмигалю також довіряють 15% респондентів, 46% - не довіряють, а 34% опитаних відповіли, що не чули про такого політика.

Найменше українці довіряють главі офісу президента Андрію Єрмаку – лише 9% опитаних. При цьому 42% відповіли, що не знають такого політика, 44% - не довіряють Єрмаку.

Главі ВР Дмитру Разумкову довіряють 27%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 26%, нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку – 24%, колишньому президенту Петру Порошенку – 23%, міністру МВС Арсену Авакову – 22%.

Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.