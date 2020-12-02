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Рейтинг довіри все ще очолює Зеленський, але на п’яти наступають несподівані суперники

Середа, 2 грудня 2020, 11:39

Рейтинг довіри все ще очолює президент Володимир Зеленський, але наступні міський голова Києва Віталій Кличко та колишній глава уряду Володимир Гройсман.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від 28-30 листопада

Деталі: Рейтинг довіри до політиків все ще очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють.

Наступний у рейтингу довіри міський голова Києва Віталій Кличко, якому довіряють 33% респондентів. При цьому Кличку не довіряють 54% опитаних.

Відзначимо, що третій – колишній очільник уряду Володимир Гройсман. Йому довіряє 31% опитаних, не довіряє – 58%.

Рейтинг недовіри очолив колишній прем’єр Арсеній Яценюк, якому не довіряють 78% опитаних, а довіряють 15%.

Чинному прем’єру Денису Шмигалю також довіряють 15% респондентів, 46% - не довіряють, а 34% опитаних відповіли, що не чули про такого політика.

Найменше українці довіряють главі офісу президента Андрію Єрмаку – лише 9% опитаних. При цьому 42% відповіли, що не знають такого політика, 44% - не довіряють Єрмаку.

 

Главі ВР Дмитру Разумкову довіряють 27%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 26%, нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку – 24%, колишньому президенту Петру Порошенку  – 23%, міністру МВС Арсену Авакову – 22%.

Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  

Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВіталій КличкоГройсманопитуваннярейтинг


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