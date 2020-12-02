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Андріївську церкву відкриють для відвідувачів після 5 років реставрації

Середа, 2 грудня 2020, 10:45
Андріївську церкву відкриють для відвідувачів після 5 років реставрації
ФОТО MKIP.GOV.UA

У грудні після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївську церкву відкриють для відвідувачів.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: За словами міністра культури Олександра Ткаченка, відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня – у церкві пройде перша служба. 

Він також розповів, що у храмі повністю відреставрували весь живопис, ікони та іконостас, почистили ліпнину й відшліфували підлогу. А також замінили інженерні мережі, провели нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна.

За словами Ткаченка, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. Але перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням зробили 36 тестових викрасок. 

 
Фото mkip.gov.ua

Міністр зазначив, що метою реставрації було розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається у цьому році.

Українська правда

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Теми: церкваМінкультури
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