Більше третини українців не знають хто такий Разумков, Шмигаль і Єрмак - опитування

Не всі українці знають, хто нині керує урядом, Верховною Радою та очолює Офіс президента.

Джерело: результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 28-30 листопада

Деталі: Соціологи вимірювали рівень довіри до політиків, який виявив, що українці обізнані радше з політиками попередніх каденцій, ніж із представниками чинної влади.

Згідно з результатами дослідження, 42% українців не чули про главу Офіса президента Андрія Єрмака, 35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков (спікер парламенту), 34% респондентів не чули про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем’єр-міністра.

18% опитаних не знають співголову парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка.

Про колишніх прем’єрів Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не в курсі відповідно 7 та 4 відсотка респондентів.

2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.

Водночас усі учасники дослідження знають, який президент керує країною зараз та його попередника.

Довідково: Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.