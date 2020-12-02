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Україна зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО в ООН

Середа, 2 грудня 2020, 12:39

Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи наміри представників ОРДЛО виступити на засіданні Ради безпеки ООН

Пряма мова: "Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ".

Деталі: Завдяки принциповій позиції українських партнерів в РБ ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН, заявив голова МЗС.

За його словами, "це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди".

Кулеба висловив подяку партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам Нормандського формату, "за міцну солідарну позицію в підтримку України".

Цьому передувало: Представники так званих "ДНР" і "ЛНР" – Наталя Ніконорова та Владислав Дейнего – збиралися 2 грудня вперше виступити на засіданні Ради безпеки ООН на тему "Реалізація Мінського комплексу заходів 2015 року з крегулювання ситуації на Україні: рік після Паризького саміту "нормандського формату ", використавши формат Арріа.

Довідка: Засідання "за формулою Арріа" носять характер вельми неформальних конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради Безпеки проводити в приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок і за участю осіб, яких, на думку члена або членів Ради, що пропонують провести зустріч (і виступають також як посередники чи організатори), було б корисно заслухати і/або яким вони хотіли б щось повідомити.

Цей процес названо на честь посла Венесуели Дієго Арріа, який почав застосовувати цю практику в 1992 році в якості представника Венесуели в Раді (в 1992-1993 роках).

Теми: ОРДЛОООНКулеба ДмитроМОЗОБСЄ


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