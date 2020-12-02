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Осінь у Києві виявилася найтеплішою за 140 років

Середа, 2 грудня 2020, 11:50
Осінь у Києві виявилася найтеплішою за 140 років

У цьому році осінь у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, впродовж осіннього періоду у Києві зафіксували 6 температурних рекордів.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря цьогорічної осені склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

Найхолодніше восени у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°С.

Відзначається, що 1 вересня максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122 % кліматичної норми.

Також метеорологи повідомляють, що метеорологічна зима у Києві ще не настала.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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