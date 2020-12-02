Осінь у Києві виявилася найтеплішою за 140 років
У цьому році осінь у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, впродовж осіннього періоду у Києві зафіксували 6 температурних рекордів.
Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря цьогорічної осені склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.
Найхолодніше восени у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°С.
Відзначається, що 1 вересня максимальна температура повітря була найвищою від початку року.
Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122 % кліматичної норми.
Також метеорологи повідомляють, що метеорологічна зима у Києві ще не настала.