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Україну оточили циклони й антициклон: синоптики пояснили, як це вплине на погоду

Середа, 2 грудня 2020, 13:12

Україна опинилася серед двох циклонів на північному заході Європи та на півдні Італії, а також потужного холодного антициклону на сході. Найближчими днями опадів не очікується, на дорогах подекуди ожеледиця.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова Діденко: "Серйозний циклон на північному заході Європи, циклончик пристроївся на півдні Італії, з північного сходу давить потужний холодний антициклон. Україна - посередині цих синоптичних процесів".

Деталі: За її прогнозом, 3 грудня наш атмосферний фронт посунеться так далі східніше, як тільки дозволятиме антициклон. Затримається снігом та дощем у східних областях України, подекуди ще опади у четвер ймовірні на півночі, у Центрі та трохи на Одещині. Така синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледиці.

На Заході, на значній території Півдня, на Вінниччині переважатиме суха погода.

Вітер в Україні буде з південного сходу, поривчастий.

За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні без істотних опадів. На дорогах західних, північних і центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-7° тепла, в південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві в четвер без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 3 грудня найвища температура вдень була 10,7° у 1953 р., найнижча вночі -19,8° у 1998 р.

 

4 грудня в Україні буде без опадів. Уночі на дорогах західних, північних і центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, місцями північних областях, Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

Температура в східних областях уночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; на решті територій уночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Криму та на півдні Одеської області 8-13°.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-17 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

 

Українська правда
Теми: погода


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