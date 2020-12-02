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У Польщі зафіксували більше мільйона випадків коронавірусу

Середа, 2 грудня 2020, 13:29

У Польщі загальне число заражень з початку пандемії Covid-19 перевищило мільйон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Протягом останньої доби було зафіксовано 13855 нових випадків зараження. Загальне число випадків у Польщі нині складає 1 013 747.

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у Польщі померлии 609 хворих.

Всього з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 18 208 осіб.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав поляків проводити Різдво тільки з найближчими родичами в своїх сім'ях і не подорожувати, заявивши, що уряд працює над обмеженнями на пересування.

Крім того, школи у Польщі будуть закриті до Різдва.

Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019


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