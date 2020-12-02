Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в "шаленій поведінці"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща і країни Балтії ведуть цілеспрямовану деструктивну політику щодо Білорусі.
Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Лукашенка на засіданні Ради Організації Договору про колективну безпеку
Пряма мова: "Особливо звертає на себе увагу буквально шалена поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі. Причому ми чітко бачимо, що їхні дії забезпечують реалізацію власних інтересів і спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі. І я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн".
Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь в цьому році зазнає "відвертого втручання у внутрішні справи, в тому числі через провокування громадянського невдоволення".
Він додав, що Білорусі "прямо пропонується змінити владу, закони і соціальні орієнтири", а в іншому випадку погрожують "задавити санкціями, зруйнувати економіку та інфраструктуру, змінити морально-етичні основи суспільства".
На думку самопроголошеного президента, "зараз вже немає сумнівів, що на кону стояли і досі стоять громадянський мир і цілісність Білорусі".
Лукашенко вважає, що влада країн Заходу "безцеремонно нав'язує світу подвійні стандарти". За його словами, "надзвичайно жорстка реакція" урядів західних держав на протести в своїх країнах і "непопулярна державна політика" в цілому подаються ними як об'єктивна необхідність. І в той же час заходи інших країн "щодо забезпечення стабільного розвитку, підтримання правопорядку і законності" виставляються "як диктатура і деспотизм, хоча ці заходи на порядок менші, ніж у них самих".
Протести в Білорусі Лукашенко назвав "звичайними заколотами".
Лукашенко також вкотре заявив, що стурбований нарощуванням військової присутності США і НАТО поблизу західних кордонів ОДКБ.
У зв'язку з цим він запропонував провести очний саміт країн ОДКБ в розширеному складі за участю держав-партнерів і країн, які співчувають.
Передісторія:
- 2 грудня в режимі відеоконференції проходить саміт ОДКБ. У пресслужбі Кремля повідомили, що під час зустрічі планується обговорити "питання союзницької взаємодії в рамках організації, подальшого підвищення ефективності ОДКБ, а також обмін думками з актуальних проблем міжнародної та регіональної безпеки".