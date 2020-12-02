Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в "шаленій поведінці"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща і країни Балтії ведуть цілеспрямовану деструктивну політику щодо Білорусі.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Лукашенка на засіданні Ради Організації Договору про колективну безпеку

Пряма мова: "Особливо звертає на себе увагу буквально шалена поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі. Причому ми чітко бачимо, що їхні дії забезпечують реалізацію власних інтересів і спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі. І я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн".

Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь в цьому році зазнає "відвертого втручання у внутрішні справи, в тому числі через провокування громадянського невдоволення".

Він додав, що Білорусі "прямо пропонується змінити владу, закони і соціальні орієнтири", а в іншому випадку погрожують "задавити санкціями, зруйнувати економіку та інфраструктуру, змінити морально-етичні основи суспільства".

На думку самопроголошеного президента, "зараз вже немає сумнівів, що на кону стояли і досі стоять громадянський мир і цілісність Білорусі".

Лукашенко вважає, що влада країн Заходу "безцеремонно нав'язує світу подвійні стандарти". За його словами, "надзвичайно жорстка реакція" урядів західних держав на протести в своїх країнах і "непопулярна державна політика" в цілому подаються ними як об'єктивна необхідність. І в той же час заходи інших країн "щодо забезпечення стабільного розвитку, підтримання правопорядку і законності" виставляються "як диктатура і деспотизм, хоча ці заходи на порядок менші, ніж у них самих".

Протести в Білорусі Лукашенко назвав "звичайними заколотами".

Лукашенко також вкотре заявив, що стурбований нарощуванням військової присутності США і НАТО поблизу західних кордонів ОДКБ.

У зв'язку з цим він запропонував провести очний саміт країн ОДКБ в розширеному складі за участю держав-партнерів і країн, які співчувають.

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