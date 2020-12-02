Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в "шаленій поведінці"

Середа, 2 грудня 2020, 12:58
Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в шаленій поведінці
Фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща і країни Балтії ведуть цілеспрямовану деструктивну політику щодо Білорусі.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву Лукашенка на засіданні Ради Організації Договору про колективну безпеку

Пряма мова: "Особливо звертає на себе увагу буквально шалена поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі. Причому ми чітко бачимо, що їхні дії забезпечують реалізацію власних інтересів і спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі. І я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн".

Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь в цьому році зазнає "відвертого втручання у внутрішні справи, в тому числі через провокування громадянського невдоволення".

Він додав, що Білорусі "прямо пропонується змінити владу, закони і соціальні орієнтири", а в іншому випадку погрожують "задавити санкціями, зруйнувати економіку та інфраструктуру, змінити морально-етичні основи суспільства".

На думку самопроголошеного президента, "зараз вже немає сумнівів, що на кону стояли і досі стоять громадянський мир і цілісність Білорусі".

Лукашенко вважає, що влада країн Заходу "безцеремонно нав'язує світу подвійні стандарти". За його словами, "надзвичайно жорстка реакція" урядів західних держав на протести в своїх країнах і "непопулярна державна політика" в цілому подаються ними як об'єктивна необхідність. І в той же час заходи інших країн "щодо забезпечення стабільного розвитку, підтримання правопорядку і законності" виставляються "як диктатура і деспотизм, хоча ці заходи на порядок менші, ніж у них самих".

Протести в Білорусі Лукашенко назвав "звичайними заколотами".

Лукашенко також вкотре заявив, що стурбований нарощуванням військової присутності США і НАТО поблизу західних кордонів ОДКБ.

У зв'язку з цим він запропонував провести очний саміт країн ОДКБ в розширеному складі за участю держав-партнерів і країн, які співчувають.

Передісторія:

  • 2 грудня в режимі відеоконференції проходить саміт ОДКБ. У пресслужбі Кремля повідомили, що під час зустрічі планується обговорити "питання союзницької взаємодії в рамках організації, подальшого підвищення ефективності ОДКБ, а також обмін думками з актуальних проблем міжнародної та регіональної безпеки".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: