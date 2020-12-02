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В ЄС представили план співпраці з США за президентства Байдена

Середа, 2 грудня 2020, 14:23

Єврокомісія та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонували новий "трансатлантичний порядок денний", у якому окреслюють пріоритетні напрямки співпраці між ЄС і Штатами за президентства Джо Байдена.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Перемога обраного президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс, поєднані з більш рішучим і спроможними діями ЄС та новими геополітичними та економічними реаліями створюють рідкісну можливість оформити новий трансатлантичний порядок денний для глобальної співпації, що грунтується на наших спільних цінностях, інтересах і глобальних впливах", - зазначають у повідомленні.

"Трансатлантичний альянс грунтується на спільних цінностях, історії а також інтересах - це побудова сильнішого, більш мирного й процвітаючого світу. Коли сильне трансатлантичне партнерство - від цього стають сильнішими і ЄС, і США",  - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Перший пріоритетний напрямок співпраці - подолання епідемії коронавірусу та її наслідків.

ЄС сподівається на те, що США також візьме на себе світове лідерство для координації спільної протидії епідемії у таких питаннях як розповсюдження вакцини, тестів і ліків, напрацювання спільних механізмів реагування, реформування і посилення Всесвітньої організації охорони здоров’я.  

Другий напрямок - боротьба зі зміною клімату і захист довкілля шляхом створення спільного "зеленого" порядку денного: щодо досягнення "нульових" викидів до 2050 року, заходів для запобігання переміщенню виробництва в країни з гіршими екологічними стандартами, розвиток "зелених технологій", протидія вирубці лісів і забрудненню океанів. 

Третій напрямок - співпраця у сфері технологій, торгівлі та стандартів.

"ЄС прагне через переговори вирішити існуючі проблемні питання у двосторонній торгівлі із США, реформувати Світову організацію торгівлі та створити нову Раду ЄС та США з торгівлі й технологій. На додачу, ЄС пропонує розпочати діалог із США щодо відповідальності великих онлайн-платфом, щодо чесного оподаткування та боротьбою з викривленнями на ринку і розробити спільний підхід до захисту критично важливих технологій", - зазначають у Єврокомісії.

Четвертий напрямок - підтримка безпеки, захисту прав людини і демократії у світі. 

"Сильне партнерство ЄС та США буде мати ключову підтримку для підтримки демократичних цінностей, глобальної і регіональної стабільності, процвітання й вирішення конфліктів", - йдеться у повідомленні. 

Як перший крок, ЄС обіцяє активну участь у Саміті за демократію, який запропонував Джо Байден, та у напрацюванні спільної протидії таким викликам як посилення авторитарних режимів, порушення прав людини і корупція. 

Далі запропонований документ має розглянути Європейська рада. 

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Теми: СШАБайденЄСпрезидент


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