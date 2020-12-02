Путін і Лукашенко поділилися один з одним тривогами щодо Білорусі

Президент Росії Володимир Путін повідомив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що у нього викликає стурбованість "втручання ззовні" у внутрішні справи Білорусі. Той заявив, що він точно знає мету "ворогів".

Джерело: трансляція саміту Організації Договору про колективну безпеку, який проходить в режимі відеозв'язку, яку показує пролукашенківський телеграм-канал "Пул пєрвого"

Пряма мова Путіна: "Ситуація, з якою зіткнулася Білорусь, викликає у нас занепокоєння. Турбує дійсно втручання ззовні, фінансове підживлення, інформаційний супровід, політична підтримка і так далі".

Деталі: Лукашенко назвав те, що відбувається, "звичайним заколотом" і назвав три мети так званих закордонних кураторів білоруського протесту - повернення Польщі земель на території Білорусі як історичних, створення для цього військового угруповання НАТО, а також створення "санітарного поясу" між Євросоюзом і Росією.

В ОДКБ входять: Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.