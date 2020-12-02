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У Києві запустили пілот з обміну водійського посвідчення

Середа, 2 грудня 2020, 16:25
Фото 5.ua

Державне підприємство "Документ" запустило у Києві нову послугу – обмін водійського посвідчення.

Джерело: сайт підприємства, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Обмін посвідчення водія здійснюється:

- у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);
- за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо).

Деталі: Під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.

Для обміну посвідчення необхідно надати: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, дійсну медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о), наявне посвідчення водія, документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Термін дії нового посвідчення водія — 30 років.

Зазначається, що посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.

За даними "Інтерфакс-Україна", скористатися новою послугою наразі можна лише в столиці в ТРЦ "Універмаг "Україна".

Цей пілотний проект ДП планує поширити й на інші центри обслуговування громадян.

Українська правда
Теми: Київ


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