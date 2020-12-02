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Путін доручив почати масову вакцинацію росіян "Спутніком V"

Середа, 2 грудня 2020, 15:41
Путін доручив почати масову вакцинацію росіян Спутніком V

Президент РФ Володимир Путін розпорядився вже наступного тижня почати масову вакцинацію жителів країни від коронавирусу російським препаратом "Спутнік V".

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на заяву Путіна на нараді з відкриття багатофункціональних медцентрів Міноборони в середу

Деталі: За словами Путіна, найближчим часом буде вироблено близько 2 млн доз вакцини "Спутнік V", що дає можливість почати масштабну вакцинацію населення, в першу чергу лікарів і вчителів.

Пряма мова: "Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб у кінці наступного тижня ви приступили до масштабної вакцинації", - сказав Путін, звертаючись до віцепрем'єрки Тетяни Голікової.

За словами Голікової, вакцинація буде здійснюватися на добровільній основі та безкоштовно.

"У нас є можливість почати масштабну вакцинацію вже в грудні. Зараз ми оцінюємо перші пріоритетні групи населення", - зазначила вона.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяРосіяПутінкоронавірус
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