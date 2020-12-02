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Лукашенко заявив, що НАТО хоче захопити білоруські землі

Середа, 2 грудня 2020, 16:06
Лукашенко заявив, що НАТО хоче захопити білоруські землі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Польща за допомогою НАТО хоче захопити західні білоруські землі як історично польські.

Джерело: його заява на саміті Організації Договору про колективну безпеку за участю Путіна, відеотрансляцію якого публікує пролукашенківський телеграм-канал "Пул пєрвого"

Деталі: Лукашенко знову звинуватив сусідні країни на заході в "розгойдуванні ситуації в Білорусі".

Пряма мова: "Справа, цитую, "в історичній приналежності білоруських земель Польщі"... Виявляється там, де ми з вами живемо, нам не належать ці землі... В цьому напрямку і діють... Це абсолютно тепер точно стало нам відомо, справа у створенні військового угруповання НАТО для захоплення цих земель".

Деталі: Він додав, що крім того, Захід хоче таким чином створити "санітарний пояс" між Євросоюзом і Росією, ідею якого йому нібито не вдалося реалізувати ще в середині 90-х.

Євген Кізілов, УП
Теми: ЛукашенкоНАТОБілорусьземля
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