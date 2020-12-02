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У правлячій партії Угорщини побачили "громадянську війну" на Закарпатті

Середа, 2 грудня 2020, 16:38
У правлячій партії Угорщини побачили громадянську війну на Закарпатті

Депутати Європейського парламенту від правлячої партії Угорщини побачили у подіях на Закарпатті ситуацію "громадянської війни".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту від партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), оприлюдненій у вівторок. 

"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", - сказано у заяві, яка є реакцією на проведені обшуки СБУ.

Депутати заявляють, що обшуки було політично мотивованими та спрямованими на залякування і тиск.

Вони вважають, що "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи". Депутати називають такі дії неприйнятними у державі, де діє верховенство права.

"У країні, асоційованій з ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський Союз і НАТО, такі події є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", - заявили вони.

Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, вони згадали про ухвалення законів Про освіту та Про мову як приклад порушення прав національної меншини, що "можуть мати серйозні наслідки".

30 листопада СБУ провела обшуки у організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів, фактично звинувативши їх у підтримці сепаратизму.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЗакарпаття
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