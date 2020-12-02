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Інтерпол попереджає про можливі спроби крадіжок та продажу підробок вакцини від Covid-19

Середа, 2 грудня 2020, 17:08
Інтерпол попереджає про можливі спроби крадіжок та продажу підробок вакцини від Covid-19

Інтерпол видав глобальне попередження про ймовірні спроби злочинних організацій продавати підробки вакцин від коронавірусу та грипу, або викрадати справжню вакцину.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні організації.

"Інтерпол" зазначає, що розіслав попередження правоохоронцям у 194 країнах світу. 

"Зараз, коли все більше вакцин від коронавірусу наближаються до стадії затверження та глобального розповсюдження, головне завдання - гарантувати безпеку ланцюжка постачання… У час, коли уряди готуються розгортати вакцинацію, злочинні організації готуються втрутитися або зірвати постачання", - йдеться у повідомленні Інтерполу.

Відтак правоохоронців у всьому світі закликають заздалегідь підготуватися до можливих видів кримінальної діяльності, пов’язаних з вакциною від коронавірусу.

В "Інтерполі" припускають, що з поступовим відновленням активніших подорожей - що, ймовірно, буде супроводжуватися вимогою негативного тесту на коронавірус - злочинці ймовірно спробують продавати і підробки тестів. 

Нагадаємо, Британія стала першою країною у світі, яка схвалила коронавірусну вакцину Pfizer/BioNTech для широкого використання. 

Pfizer/BioNTech та Moderna вже подали свої вакцини для часткового затвердження у ЄС та США.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяІнтерполкоронавірус
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