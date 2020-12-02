НАТО не буде втручатися в суперечку України та Угорщини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу за підсумками засідання глав МЗС країн Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу не став розкривати деталей засідання, на якому глава МЗС Угорщини підняв питання обшуків СБУ на Закарпатті.

Однак він виключив можливість посередництва НАТО для вирішення суперечки. "Добре відомо, що між Угорщиною та Україною є двостороння суперечка, і я сподіваюсь, що обидві країни зможуть вирішити цей двосторонній спір", - заявив генсек Альянсу.

Він відзначив, що попри суперечку між країнами Альянс може продовжувати зміцнювати партнерство з Україною, надаючи їй свою підтримку. "Сьогоднішнє засідання якраз це демонструє", - сказав він. Варто додати, що у засіданні, присвяченому безпеці в Чорноморському регіоні, брав участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки у організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів, фактично звинувативши їх у підтримці сепаратизму.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України