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Бюджет-2021: Шмигаль і Марченко приїхали на засідання "Слуги народу"

Середа, 2 грудня 2020, 20:34
Бюджет-2021: Шмигаль і Марченко приїхали на засідання Слуги народу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко проводять презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік у час засідання фракції партії "Слуга народу".

Джерело: заступник голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", нардеп Олександр Качура в telegram

Пряма мова Кравчук: "Засідання фракції все ще триває. Прем'єр-міністр і міністр фінансів проводять презентацію проєкту бюджету".

Деталі: Раніше про приїзд членів Кабміну повідомляв Качура. Засідання фракції почалося близько 18:30, а презентація проєкту держбюджету – після 20.30.

Нагадаємо:

  • Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.
  • В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Читайте також: Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль МінфінСлуга народубюджет
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