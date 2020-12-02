Бюджет-2021: Шмигаль і Марченко приїхали на засідання "Слуги народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко проводять презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік у час засідання фракції партії "Слуга народу".

Джерело: заступник голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", нардеп Олександр Качура в telegram

Пряма мова Кравчук: "Засідання фракції все ще триває. Прем'єр-міністр і міністр фінансів проводять презентацію проєкту бюджету".

Деталі: Раніше про приїзд членів Кабміну повідомляв Качура. Засідання фракції почалося близько 18:30, а презентація проєкту держбюджету – після 20.30.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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