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"Динамо" в Турині зазнає четвертої поразки в Лізі Чемпіонів

Середа, 2 грудня 2020, 22:53
Динамо в Турині зазнає четвертої поразки в Лізі Чемпіонів
фото: football24.ua

Київське "Динамо" у п'ятому турі Ліги Чемпіонів зазнало поразки з рахунком 0:3 від італійського "Ювентуса".

Поєдинок пройшов у середу 2 грудня у Турині.

"Ювентус" з перших хвилин закрив динамівців на своїй половині поля і почав штурм воріт. На 17-й хвилині перший гольовий момент в "Юве". З кількох метрів бив головою Вестон Маккенні, і Георгій Бущан парирує цей удар. За хвилину Бущан знову рятує киян після удару Альваро Морати.

На 21-й хвилині рахунок стає 1:0. Після пасу від Морати Фредеріко К`єза ударом головою пробиває Бущана. На 30-й хвилині вже був момент у Кріштіану Роналду, котрий ударом з метрів дев`яти поцілив у поперечку воріт. На 41-й хвилині найбільш реальний шанс на гол був у "Динамо". Віктор Циганков пробивав з метрів восьми і не зумів переграти Войцеха Щесни.

Старт другого тайму був за киянами. Підопічні Мірчі Луческу активно пресингували і атакували. На 54-й хвилині удар-подачу від Циганкова потягнув з дальнього кута Щесни. Відповідь туринців була у вигляді удару під поперечку воріт від Роналду, і знову Бущан зіграв чудово.

На 57-й хвилині Роналду з метра переправляє м`яча у ворота киян. Головна суддя матчу француженка Стефані Фраппар перевірила гол через ВАР на відсутність офсайду, і м`яч зарахувала - 2:0. Після голу Роналду бажання у киян щось довести в цій грі зникло. "Ювентус" і надалі створював моменти і забив ще один м`яч. на 66-й хвилині Мората свій гол забив, легко пробивши Бущана з метрів восьми 3:0.

Вже у доданий арбітром час удар Миколи Шапаренка перевів на кутовий воротар "Ювентуса".

В іншому матчі групи G "Барселона" з рахунком 3:0 розгромила "Ференцварош". Після 5 турів у "Барселони" 15 очок. "Ювентус" з 12 пунктами іде другим. У "Динамо" та "Ференцвароша" по одному балу та 3 та 4 місця відповідно.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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