Ожеледиця та сніг: синоптики попередили про погіршення погоди
Четвер, 3 грудня 2020, 09:26
За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер пройде невеликий сніг, у п’ятницю та суботу опадів не очікують, на дорогах подекуди ожеледиця.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За прогнозами, 3 грудня в Україні у північно-східних областях очікують невеликий сніг.
На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.
У Київській області хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
4-5 грудня в Україні без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів, а на дорогах подекуди ожеледиця.
Водіїв закликали бути уважними та обережними, дотримуватись рекомендованої швидкості, відстаней та уникати небезпечних маневрів.
Українська правда