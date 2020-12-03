Ожеледиця та сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер пройде невеликий сніг, у п’ятницю та суботу опадів не очікують, на дорогах подекуди ожеледиця.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За прогнозами, 3 грудня в Україні у північно-східних областях очікують невеликий сніг.

На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

У Київській області хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

4-5 грудня в Україні без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів, а на дорогах подекуди ожеледиця.

Водіїв закликали бути уважними та обережними, дотримуватись рекомендованої швидкості, відстаней та уникати небезпечних маневрів.