Поліцейським, які побили ветеранів АТО у центрі Львова, оголосили підозри

Трьом поліцейським віком 19-20 років повідомили про підозру у хуліганстві через побиття двох ветеранів АТО у центрі Львова.

Джерело: пресслужба Львівської обласної прокуратури, "Радіо Свобода"

Деталі: Трьом працівникам Нацполіції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).

Правоохоронці встановили, що 16 листопада троє поліцейських віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи у Львові під час раптового конфлікту побили двох 36-річних чоловіків.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на 4 роки.

Потерпілі – це ветерани Андрій Мочурад і Віктор Баранник. Громадський активіст, волонтер Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар", а Баранник у 2015-2016 був добровольцем "Правого сектора", а потім перейшов на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення.