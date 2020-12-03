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Єврокомісія погрожує запустити фонд відновлення ЄС без Угорщини і Польщі - ЗМІ

Четвер, 3 грудня 2020, 10:04

Європейська комісія перейде до запуску пропонованого ЄС фонду відновлення в 750 мільярдів євро без Угорщини та Польщі, якщо не буде виходу з бюджетного глухого кута на засіданні Європейської ради наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела в Брюсселі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляэн під час відеодзвінка заявила президенту Європейського парламенту Давида Сассолі, що хоче "врятувати фонд відновлення" і "запропонувати посилене співробітництво 25 країн".

Один з чиновників пояснив, що такий крок буде означати, що Європарламент не голосуватиме за семирічний бюджетний план ЄС, який зараз обговорюється.

Пропонований фонд відновлення є частиною більшого фінансового пакета на суму 1,8 трлн євро, який також включає Багаторічну фінансову програму (MFF) на 2021-2027 роки.

Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Один високопоставлений чиновник Комісії сказав, що альтернативні "рішення", включаючи розширення співпраці в рамках законодавства ЄС, можуть бути прийняті "швидко", якщо Угорщина і Польща збережуть своє вето. Але чиновник не уточнив, який підхід планувала зробити комісія.

"Ми не прийшли до остаточної думки про те, яке з цих рішень слід прийняти", - сказав чиновник, додавши, що залишається "центральний сценарій", згідно з яким протистояння може бути вирішене на зустрічі лідерів ЄС, запланованій у Брюсселі 10-11 грудня.

Розширене співробітництво - це особливий процес, дозволений договорами ЄС для групи країн, щоб рухатися вперед, якщо всі 27 країн не можуть дійти згоди, а іншим країнам дозволено приєднатися пізніше, якщо вони захочуть.

Інший варіант для столиць обійти Угорщину і Польщу - це створити фонд поза структурами ЄС на основі міжурядового договору.

"Якщо ви виберете міжурядове рішення, вам доведеться повністю винаходити велосипед, а це займе якийсь час", - сказав представник Комісії.

За словами представника парламенту, запуск фонду відновлення за участю 25 країн може вплинути на схвалення MFF, при цьому семирічний бюджет і фонд відновлення були узгоджені у вигляді пакету в липні.

Якщо MFF не буде підписаний до кінця року, блок перейде на надзвичайний бюджет, і це буде мати великі наслідки для витрат ЄС.

Нагадаємо, Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини. 

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан заявили, що не знімуть блокування бюджету ЄС поки його прийняття зв’язане з затвердженням механізму захисту верховенства права.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУгорщина
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