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Італія заборонила подорожі між регіонами на різдвяні свята

Четвер, 3 грудня 2020, 11:37

Уряд Італії випустив указ, який забороняє подорожі між регіонами країни з 21 грудня по 6 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

"З 21 грудня 2020 року по 6 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування в межах національної території між територіями різних областей або автономних провінцій, а в дні 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року також забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами, за винятком переміщень, мотивованих доведеними потребами в роботі або ситуаціями необхідності або за станом здоров'я" – йдеться в указі.

Також уряд постановив, що "повернення до місця проживання за винятком поїздки у другі будинки, розташовані в іншому регіоні або автономній області, а 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року-також розташовані в іншому муніципалітеті, на який поширюються вищезгадані заборони".

Італія, де діють три зони ризику, на даний момент частково перебуває в карантині. У червоних зонах італійці повинні якомога більше залишатися вдома. Однак до цих пір дозволялося переміщатися між жовтими зонами, де ризик невеликий.

За словами міністра охорони здоров'я Роберто Сперанци, цей тип класифікації повинен залишатися в силі.

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019святкування


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