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Розтрати на інавгурацію Трампа: допитали доньку президента США

Четвер, 3 грудня 2020, 11:10
Розтрати на інавгурацію Трампа: допитали доньку президента США
Іванка й Дональд Трампи, AP

Донька президента США Іванка Трамп дала свідчення прокурорам Вашингтона у справі про розтрату грошей з фондів для інавгурації чинного глави Білого дому у 2017 році.

Джерело: CNN із посиланням на документи суду й співрозмовників 

Деталі: Іванка Трамп дала свідчення у вівторок.

Прокуратура Вашингтону подала позов проти Trump Organization та Комітету інавгурації президента у січні 2021 року, стверджуючи, що в 2017 році вони переплатили за використання простору у готелі "Trump" у Вашингтоні під час інавгурації Дональда Трампа й розтратили понад 1 мільйон доларів, зібраних неурядовими організаціями.

17 листопада свідчення слідчим дав і голова Комітету інавгурації Том Баррак. 

Наступного тижня допити у справі продовжаться.За даними джерел CNN, допитають і організаторку заходів Інавгурційного комітету Стефані Вінстон Волкофф.

Прокуратура також витребувала деякі документи у, зокрема, Іванки Трамп, першої леді США Меланії Трамп, Тома Баррака та колишнього заступника голови інавгураційного комітету Ріка Гейтса.

Генеральний радник Trump Organization Алан Гартен заявив CNN, що участь Іванки Трамп полягала лише в контактуванні сторін та дорученні готелю стягувати "справедливу ринкову ціну", що і зробив готель.

Trump International Hotel у Вашинтоні
Trump International Hotel у Вашинтоні
trumphotels.com

Згідно з матеріалами прокуратури, Гейтс "особисто керував" обговоренням із готелем "Trump" щодо місця проведення заходів.

У грудні 2016 року він писав Іванці Трамп, що його дещо турбує підхід Інавгураційного комітету президента щодо високої платні готелю.

За даними прокуратури, Гейтс домовився з керівником готелю та членами сім'ї Трампа платити 175 тисяч доларів на день, щоб комітет зарезервував місце на 4 дні.

Організаторка заходів комітету Стефані Вінстон Волкофф не рекомендувала таку угоду, апелюючи до вдвічі вищої за ринкову ціни.

Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Расін наголосив, що Волкофф говорила це при особистій зустрічі з новообраним президентом Трампом та Іванкою Трамп, а також в електронному листі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСША
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