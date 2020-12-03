В п'ятницю потеплішає, а на вихідних – похолодання

У найближчі дві доби погода в Україні буде сухою, без опадів, при цьому в п'ятницю очікується невелике потепління, але на вихідних воно зміниться похолоданням, особливо на північному сході і сході країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 4 грудня в Україні без опадів, на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень місцями і в Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східних областях і Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°.

У Києві в п'ятницю без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

5 грудня по всій Україні без опадів, на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (у східних областях вночі 3-8° морозу); в більшості західних областей та на крайньому півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У столиці в суботу опадів не буде, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.