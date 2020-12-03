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Рада зробила крок до того, щоб не виганяти держслужбовців на пенсію

Четвер, 3 грудня 2020, 12:43
Рада зробила крок до того, щоб не виганяти держслужбовців на пенсію
Фото з сайту ВР

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №4096, яким пропонується зняти вікові обмеження для роботи на державній службі.

Джерело: засідання парламенту 3 грудня 

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 260. Рішення прийнято".

Деталі: За словами доповідача з питання "слуги народу" Олександра Корнієнка, комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування рекомендував Раді прийняти в першому читанні цей законопроєкт і скоротити строки подання зауважень та пропозицій до другого читання наполовину.

За його словами, прийняття цього закону "сприятиме забезпеченню ефективного функціонування державних органів та впровадженню гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на  державній службі відповідно до практики законодавства країн-членів ЄС". Корнієнко закликав сказати "ні" ейджизму на державній службі.  

Депутат від групи "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що група готова підтримати законопроєкт лише у 1 читанні, оскільки має "певні застереження". Він також висловив переживання, що такий закон може відштовхнути молодь, яка не зможе зайняти певні посади і змушена буде їхати за кордон.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко згадав, що у владу вже повертали Вітольда Фокіна, і додав, що нині все скидається на те, що влада шукає "дорослих".   

Член ОПЗЖ Нестор Шуфрич зазначив, що правильно "залучати досвід" і додав, що його фракція підтримуватиме цей законопроєкт.

Альона Шкрум від "Батьківщини" заявила, що це "абсолютно правильний законопроєкт", оскільки у владі потрібні "досвідчені, професійні і чесні люди".  

Нардепи також наполовину скоротили строки подання зауважень та пропозицій до другого читання цього закону.

Запропоновані зміни: Законопроєкт №4096 пропонує виключити з закону "Про державну службу" пункт про те, що на держслужбу не може вступити особа, яка досягла 65-річного віку.

Він також пропонує призначати осіб, які досягли 65 років, на посаду державної служби на 1 рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Такі продовження, згідно з запропонованими змінами, можливі до досягнення держслужбовцем 70 років.

Ірина Балачук, УП
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