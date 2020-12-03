СБУ проводить обшуки в Укроборонпромі

Співробітники СБУ проводять обшуки у приміщеннях Укроборонпрому та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва і пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Наголошується, що Укроборонпром та Укрспецекспорт забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи у межах ухвали суду.

І концерн, і Укрспецекспорт працюють у штатному режимі.

Що передувало: Державний концерн "Укроборонпром" та Національне антикорупційне бюро підписали меморандум, який сприятиме більш швидкому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції в концерні.