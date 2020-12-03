Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити країну в перехідний період, коли "люди з системи" сядуть за стіл переговорів з опозиціонерами.

Джерело: відеозвернення Тихановської в Youtube

Пряма мова: "Всі ми розуміємо, що режим розвалюється, і за етапом тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу. Люди з системи опиняться в ситуації, коли їм вигідніше сісти за стіл переговорів, а не воювати з власним народом.

Мене багато хто питає, чи готова я бути лідером народу в цей момент. Так! Я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я не одна".

Деталі: За словами Тихановської, Координаційна рада опозиції вже розробила концепцію проведення повторних виборів президента і проект конституційної реформи, яка буде проведена після відходу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Ми продовжуємо тиснути на режим, працюємо над тим, щоб полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу", - додала вона.