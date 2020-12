Посли країн "Вишеградської четвірки" відвідали КПВВ "Золоте" в Луганській області

Посли Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі відвідали Луганську область для ознайомлення із безпековою ситуацією на місцях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні польського посольства в Україні.

"У Луганській області посли країн "Вишеградської четвірки" проінспектували безпекову ситуацію, в тому числі відвідали нещодавно відкритий пункт пропуску "Золоте" на контактній лінії", - йдеться у повідомлення дипвідомства у Twitter.

In the Luhansk Oblast #V4 Ambassadors 🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇸🇰 to 🇺🇦 inspected the security situation, including visiting the recently opened "Zolote" checkpoint on the contact line. pic.twitter.com/oU5Y2LZ9Kn