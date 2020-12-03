Посли країн "Вишеградської четвірки" відвідали КПВВ "Золоте" в Луганській області

Посли Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі відвідали Луганську область для ознайомлення із безпековою ситуацією на місцях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні польського посольства в Україні.

"У Луганській області посли країн "Вишеградської четвірки" проінспектували безпекову ситуацію, в тому числі відвідали нещодавно відкритий пункт пропуску "Золоте" на контактній лінії", - йдеться у повідомлення дипвідомства у Twitter.

In the Luhansk Oblast #V4 Ambassadors 🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇸🇰 to 🇺🇦 inspected the security situation, including visiting the recently opened "Zolote" checkpoint on the contact line. pic.twitter.com/oU5Y2LZ9Kn — PLinUkraine (@PLinUkraine) December 3, 2020

Як відомо, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. СММ ОБСЄ провело верифікацію проведених заходів.

Раніше Німеччина і Франція закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб якнайшвидше відкрити нові контрольні пункти в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому.

З українського боку усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей.