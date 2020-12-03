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Адольф Гітлер переміг на виборах в Намібії

Четвер, 3 грудня 2020, 18:05

Політик на ім'я Адольф Гітлер переміг на місцевих виборах в Намібії.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: Його повне ім'я - Адольф Гітлер Уумуна, його назвали на честь колишнього лідера Німеччини.

Адольф Г. Уумуна - як він позначений у виборчому бюлетені - отримав 1 196 голосів (майже 85% підтримки), у порівнянні з 213 у його опонента, на місцевих виборах в районі Ошана, розташованому на півночі країни.

Пряма мова Уумуна: "Той факт, що у мене таке ім'я, не означає, що я збираюся завоювати Ошан. Це не означає, що я прагну до світового панування.

Коли я був дитиною, для мене це було абсолютно нормальне ім'я. Аж поки я не подорослішав і не усвідомив, що ця людина хотіла підкорити весь світ. Я не маю жодного стосунку до таких речей".

Довідково: Уумуна став висуванцем від партії СВАПО, керівної в Намібії з моменту проголошення незалежності від ПАР в березні 1990 року.

Сама партія, з 1994 по 2019 рр. мала понад 60% місць в парламенті, на останніх регіональних виборах стала втрачати підтримку населення і отримала всього 57% в порівнянні з 83%, отриманими в 2015 році.

Теми: вибори


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