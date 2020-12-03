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Санду кличе людей на вулиці після резонансних рішень парламенту

Четвер, 3 грудня 2020, 20:38

Обрана президентка Молдови Мая Санду закликала громадян вийти в неділю 6-го грудня на протест після резонансних рішень, які у четвер ухвалив парламент.

Про це Санду заявила на брифінгу 3 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV 8.

"Те, що відбулося сьогодні, є ще одним доказом того, що в парламенті зібралася група злочинців, яка не поважає конституцію, закони і своїх громадян. Коли парламент стає проти людей, цей парламент потрібно розпустити. У неділю виходимо всі на площу Великих національних зборів, щоб сказати, що думає народ", - заявила Санду на брифінгу.

Вона зазначила, що депутати ПСРМ і партії "Шор" всього "за декілька хвилин ухвалили важливі законопроєкти, включаючи проєкт про державний бюджет".

"Проєкти, які містять в собі схему на схемі, які ляжуть на плечі громадян. Ігор Додон і соціалісти не зробили жодних висновків з останніх виборів", - сказала Санду.

Вона додала, що у вона звернеться до Конституційного суду з вимогою анулювати прийняті закони. Партія "Платформа Гідність і правда" (DA) також заявила, що звернеться до Конституційного суду з вимогою скасувати результати голосування, оскільки воно відбулося без дотримання належних процедур.

На засіданні 3 грудня депутати від ПСРМ, партії "Шор" і Pentru Moldova схвалили кілька законопроєктів, проти яких виступала опозиція. 

Зокрема, парламент схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду.

Крім того, депутати у першому читанні схвалили законопроєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування та проголосували за поправки, які створюють можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм.



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