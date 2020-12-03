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На місці вбивства Аміни Окуєвої відкрили меморіал

Четвер, 3 грудня 2020, 21:19

3 грудня в Глевасі у Фастівському районі Київщини відкрили меморіальний знак на місці загибелі Аміни Окуєвої.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: На відкритті була присутня мама Аміни Ірина Камінська. Вона зазначила, що меморіал зроблений у вигляді скелі та відлитий з бетону, встановлений на місці, звідки зловмисники стріляли в Аміну. На пам'ятнику напис з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха"

 

Заступник глави МВС Антон Геращенко нагадав, що цього року затримали виконавці вбивства, а замовники перебувають у Росії.

Пряма мова Геращенка: "Основний підозрюваний Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд. 4 грудня суд продовжить йому міру запобіжного заходу. У нас є дані про можливу провокацію, ніби підозрюваному стане погано, щоб вивезти його з суду. Однак, ми готові до таких провокацій". 

Нагадаємо: В січні 2020 року виконавців злочину затримали. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про "групу кілерів". Він повідомив, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу злочинної групи загалом входило сім осіб.

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Передісторія:

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Перед цим 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".

Українська правда
Теми: Київська областьМВС


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