"Схеми" показали елітне життя тимчасового "головного слідчого" СБУ

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, чия майнова декларація не є публічною, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" – одному найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком.

Джерело: розслідування "Схем" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) – "Елітне життя "головного слідчого" СБУ"

Деталі: Журналісти наголошують, що родина мешкає у маєтку щонайменше пів року, втім він досі формально не введений в експлуатацію, тому інформація про право власності на нього відсутня у офіційному державному реєстрі нерухомості.

При цьому сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які б відображались у податкових органах і якими можна було пояснити елітний стиль життя керівника слідства СБУ.

Попри впливову посаду, Андрій Швець – непублічний посадовець, інформації про його призначення немає на сайті СБУ, його майнова декларація не доступна для громадян. Можливо, це через те, що він має статус "т.в.о." (тимчасово виконуючий обов’язки), хоча керує усім слідством Служби безпеки України вже понад рік.

Починаючи з червня цього року, журналісти протягом кількох місяців помічали людей на території одного з найдорожчих маєтків котеджного містечка "Золоче", що у селі Вишеньки Київської області, та фіксували там автівки родини Андрія Швеця. Одна з них належала його 19-річній доньці, а дві інші – Mercedes та Toyota Camry – самому Швецю.

Державні органи не реєстрували маєток та право власності на нього. Йому досі офіційно не присвоєна поштова адреса, тому з реєстрів неможливо дізнатися, у кого, коли та за скільки родина Швеця придбала цей котедж у "Золоче".

Як з’ясували "Схеми", орієнтовно такий будинок коштує щонайменше 11 мільйонів гривень. Один із сусідніх, ще незаселених будинків у Золоче, виставлений на продаж від забудовника, також з виходом до води – можна придбати за 420 тисяч доларів, інший котедж поруч продали за 430 тисяч доларів.

На відміну від маєтку, земля під ним має державну реєстрацію і від жовтня 2019-го належить родині Швеця – його дружині та батькові.

Продавець земельних ділянок сім’ї Андрія Швеця – бізнесмен Ігор Тітаренко, чиє ім’я та фірма, якою він володів, у різні періоди фігурували у кримінальних провадженнях. В тому числі, СБУ та ДФС. Пояснювати журналістам, чому він продав ділянку за неринковою вартістю, Тітаренко не захотів: "Яка вам різниця, що я від себе коли кому продав?"

Ще один маєток у цьому ж котеджному містечку Золоче з 2015-го року належав батькові Андрія Швеця. Це двоповерховий котедж на понад 200 квадратів з басейном. За кілька днів до публікації матеріалу родина продала будинок.

Походження коштів на два елітні маєтки, запевняють журналісти, складно пояснити офіційними доходами родини Швеця.

Згідно з даними джерел "Схем" у податковій, дружина високопосадовця СБУ офіційно за 22 роки заробила 70 тисяч гривень, основні надходження – це допомога з державного центру соціальних виплат.

У пресслужбі СБУ зазначили: "Після звільнення з Міністерства юстиції України у 2018 році Андрій Швець займався понад рік підприємницькою діяльністю. Від цієї діяльності отримав дохід в сумі майже 5 млн грн, з яких повною мірою були сплачені податки. Будинок зводився за кошти батька, який отримав їх від реалізації старого будинку. Частину коштів використано з доходу батька від роботи за кордоном протягом понад три роки. Додатково в придбання будинку кошти вкладала родина".

А щодо заниженої вартості земельної ділянки у відомстві підкреслили, що її "було придбано батьком та дружиною Андрія Швеця за сумою, запропонованою продавцем".

Довідково: Зазначається, що декларація в статусі високопосадовця СБУ – засекречена. Згідно з законом, публічно їх подають ті співробітники спецслужби, яких призначає президент (наприклад, голова СБУ, його заступники, і, зокрема, керівник Головного слідчого управління). Однак на "т.в.о" внутрішнім указом призначає голова СБУ, тобто, Іван Баканов, що звільняє Андрія Швеця від обов’язку подавати публічну декларацію.