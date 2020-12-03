В Італії рекорд померлих від COVID вперше з піку навесні

У четвер в Італії зареєстровано 993 смерті у зв’язку з коронавірусом - ще жодного разу від початку епідемії, навіть під час складної для країни першої хвилі, кількість загиблих не була настільки високою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Попередня рекордна добова кількість смертей становила 919 і була зареєстрована 27 березня, на піку першої хвилі епідемії.

За добу зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження в порівнянні з 20 709 в середу. Напередодні повідомили про 684 смерті за добу.

Кількість людей, які вилікувались за добу, практично дорівнює числу нових заражень (23 474 особи).

Хоча смертність зросла, загалом крива зараження демонструє ознаки згладжування протягом останнього тижня, а кількість госпіталізацій знижується.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повинен звернутися до нації у четвер ввечері і розповісти про нові обмеження, які включають заборону на поїздки в період Різдва.

В Італії померло 58 038 осіб з моменту початку епідемії в лютому. Вона на другому місці в Європі за кількістю жертв після Британії, яка перетнула позначку у 60 тисяч.