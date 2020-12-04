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У світі — найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії

П'ятниця, 4 грудня 2020, 05:30

3 грудня у світі діагностували рекордні 678 тисяч заражень COVID-19. Померло в цей день 12 679 пацієнтів.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі за добу, 3 грудня, виявили 678 713 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 213 071 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія, Польща та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

 
Лідери антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19
 
Лідерами за рівнем добової смертності від COVID-19

Наразі всього в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 511 781 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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