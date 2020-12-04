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Байден обіцяє публічно вакцинуватися від COVID-19

П'ятниця, 4 грудня 2020, 06:31

Обраний президент США Джо Байден заявив, що готовий публічно вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: інтерв'ю CNN

Деталі: Байден сказав, що буде "щасливий" публічно вакцинуватися від коронавірусу після того, як директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи підтвердити безпечність вакцини.

Віцепрезидентка Камала Гарріс також має намір вакцинуватися від COVID-19.

Джо Байден вважає, що колишні американські лідери, заявивши про готовність публічно зробити щеплення, "подали приклад того, як потрібно діяти".

Що передувало: Раніше своє бажанні публічно отримати вакцину від коронавірусу висловили колишні президенти США — Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон.

Теми: коронавірусСША


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