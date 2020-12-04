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Посольство України надіслало МЗС Польщі ноту щодо календаря з "російським" Кримом

П'ятниця, 4 грудня 2020, 10:36

Посольство України направило ноту Польщі з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася навколо напису "Російська Федерація" поряд з кримськими мечетями в календарі на 2021 рік Релігійного Об’єднання мусульман Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця, українську сторону не влаштовує, що після видалення напису "Російська Федерація" в електронній версії календаря усе ж не з’явився запис про територіальну приналежність до України.

За його словами, посольство України спочатку звернулося з листом до Релігійного Об’єднання мусульман Польщі з проханням про виправлення помилок, які було допущено при публікації цього календаря. З листом схожого змісту до цієї організації звернувся також член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов.

Як зазначив Дещиця, Об’єднання мусульман Польщі зробило заяву з вибаченням за помилку і внесло зміни в електронну версію календаря.

"Але ці зміни ми вважаємо не повністю коректними, вони не до кінця відображають позицію України, а також і Польщі, де ця організація офіційно зареєстрована", - підкреслив Дещиця.

Відтак українська дипустанова у Польщі надіслала другого листа Релігійному Об’єднанню мусульман Польщі. У ньому міститься прохання, щоб ця організація чітко вказала у календарі приналежність Криму до України і звернулася до інституцій, куди вже був розісланий календар, з повідомленням про те, що ці помилки виправлено, а позиція Об’єднання мусульман Польщі базується на визнанні Криму частиною території України.

"У зв’язку з тим, що відповіді немає, ми направили ноту до МЗС Польщі, виклавши свою позицію. Офіційна позиція Польщі є однозначною: Варшава визнає Крим територією України, не визнає і засуджує окупацію Криму", - зазначив Дещиця.

Він додав: з огляду на те, що Релігійне Об’єднання мусульман Польщі є організацією, яка фінансується польською державою, то МЗС Польщі висловило готовність долучитися до з'ясування цієї ситуації.

"В розмові польські дипломати підтвердили однозначну позицію про невизнання окупації й анексії Криму, підтримку територіальної цілісності України і готовність розібратися в ситуації, що виникла у зв’язку з публікацією календаря", - констатував Дещиця.

Станом на ранок, 4 грудня, інтернет-сторінку з календарем видалено з офіційного сайту Об’єднання мусульман Польщі.

Теми: ПольщаМЗС


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